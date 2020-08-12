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    • Dünya
    • 12.08.2020 16:34
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    • 12.08.2020 16:34
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    ’de patladı: 4 ölü, 5 yaralı

    'in Taiz kentinde patladı. sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

    Yemen’de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 5 yaralı
    'in Taiz kentinde patladı.

    da polis ve sivil dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, bombanın kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri bir araca yerleştirildiği açıkladı. Taiz'de polis denetim yaparken patlamanın gerçekleştirildiği aktarıldı.

    Patlamanın ardından Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
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