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    • 13.08.2020 00:49
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    Trump, okulların e açılması konusunda ısrarcı: evinin unda yaşayan gibi olur

    ABD Başkanı , "ın gün aşırı okula gitmesi konsepti saçma. Öyle değil mi? Çocuklar okula gidecekse, gitsin." değerlendirmesinde bulundu. Rakibi 'a da dokunduran Trump, "Eğitimini izolasyon içinde sürdüren ler, evinin unda bilgisayarına bakarak oturan bir başkanlık adayı gibidir." ifadelerini kullandı.

    Trump okulların açılmasını istiyor

    ABD Başkanı , yeni tip (Kovid-19) ına rağmen ülkedeki okulların sonbahar döneminde e açılması gerektiği yönündeki ısrarını sürdürerek, lerin gün aşırı okula gitmesi fikrini "saçma" bulduğunu söyledi.

    Trump, beraberinde Başkan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Betsy DeVos ile 'da okulların açılmasına yönelik düzenlenen etkinliğe katıldı.

    Okulların yüz yüze eğitime açılması gerektiği konusunda ısrarını sürdüren Trump, bazı eyaletlerin öğrencilerin gün aşırı ya da haftanın belirli günlerinde okula gelmesini öngören sistemlerini de eleştirdi.

    Trump, "Çocukların gün aşırı okula gitmesi konsepti saçma. Öyle değil mi? Çocuklar okula gidecekse, gitsin." değerlendirmesinde bulundu.

    Demokrat rakibi 'ın Kovid-19 salgını sürecinde sürekli evinin katından yayınlara katılmasına ve dışarıdaki etkinliklere katılmamasına da atıfta bulunan Trump, "Eğitimini izolasyon içinde sürdüren öğrenciler, evinin bodrumunda bilgisayarına bakarak oturan bir başkanlık adayı gibidir." dedi.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de okulların güvenli bir şekilde yeniden açılması gerektiğini vurgulayarak, okulların açılması için Kongreden 105 milyar dolar fon beklediklerini vurguladı.

    Haberler Dünya Trump, okulların yüz yüze eğitime açılması konusunda ısrarcı: Çocuklar evinin bodrumunda yaşayan Joe Biden gibi olur
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