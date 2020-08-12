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    • Dünya
    • 12.08.2020 13:47
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    • 12.08.2020 13:47
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    Rum kesimde korkusu! lara sığındılar!

    'ta 'in faaliyete geçmesi Rumlarda paniğe yol açtı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi () ile yapılan askeri anlaşmanın ardından Rum Kesimi'ndeki hava üssüne inen iki savaş uçağı dün akşamüzeri 'de uçuş gerçekleştirdi.

    Rum kesimde Oruç Reis korkusu! Fransızlara sığındılar!

    'in 'de faaliyete geçmesinin ardından Rum Yönetimi () ile alarma geçti. Rum Kesimi'ndeki hava üssüne inen iki savaş uçağı dün akşamüzeri 'de uçuş gerçekleştirdi. 'e ait 4 savaş helikopteri de Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikata katıldı. Rumların iddia ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi () üzerinde uçuş gerçekleştiren Fransız savaş uçakları daha sonra üsse geri döndü.

    'Rafale' tipi iki savaş uçağına, Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağı da eşlik etti. Fransız savaş uçaklarının gerektiği zaman Güney Kıbrıs'a konuşlanacağı ve bölgedeki Fransız gemilere destek sağlayacağı belirtildi. Fransız savaş uçaklarının bugün Güney Kıbrıs'tan ayrılacağı ifade edildi.

    İSRAİL DE GÜNEY KIBRIS'TA
    Fransız savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirdiği bir dönemde; İsrail'e ait 4 savaş helikopteri de Güney Kıbrıs'a geldi. Güney Kıbrıs'ta Rum Ordusu ile tatbikatlar yapan helikopterler, akşamüzeri ülkeden ayrıldı.

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