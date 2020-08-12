Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.08.2020 01:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2020 01:08
    ABONE OL

    Fransa Cumhurbaşkanı : Türkiye aramayı durdursun, Doğu 'deki askeri varlığımızı artıracağız

    Libya cephesinde ağır yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı , Türkiye'nin Doğu 'deki faaliyetleri için skandal sözler kullandı. Macron 'deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek, Türkiye'den bu bölgede yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerini durdurmasını istedi.

    Macron'dan Türkiye'ye savaş ilanı gibi sözler

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek, Türkiye'ye bu bölgede yürüttüğü doğal gaz arama faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

    Macron, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile telefonda yaptığı görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

    KAYGILIYMIŞ

    Açıklamada, Macron'un Miçotakis'e Türkiye'nin "tek taraflı" gerçekleştirdiği arama faaliyetlerinden kaygı duyduğunu ve iki NATO üyesi arasında "barışçıl bir diyalog ortamının doğabilmesi için" bu faaliyetlerin durdurulması gerektiğini söylediği belirtildi.

    DOĞU AKDENİZ'E GELİYORLAR!

    Macron ayrıca, "bölgedeki durumu izlemek ve uluslararası hukukun uygulanma kararlığını vurgulamak amacıyla" Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını "geçici olarak güçlendireceklerini" de sözlerine ekledi.
    Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Türkiye doğal gaz aramayı durdursun, Doğu Akdeniz'deki askeri varlığımızı artıracağız
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri