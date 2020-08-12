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    • Dünya
    • 12.08.2020 17:49
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    • 12.08.2020 17:49
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    Devrilen faciaya yol açtı! 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı...

    'daki bir kasabada ağır beton blokları kaldıran evlerin üstüne düştü. Faciada beş kişi öldü, dört yaralı hastanelere taşındı.

    Devrilen vinç faciaya yol açtı! 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı...

    'nın sınırında bulunan kasabasındaki bir şantiyede feci bir kaza gerçekleşti.

    Banteay Meanchey Emniyet Müdürü Ath , yaptığı açıklamada, vincin ağır beton blokları kaldırdığı esnada yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde çalıştırılması nedeniyle devrildiğini söyledi.

    Khem, vincin yük kolunun şantiyenin yanındaki evlerin üstüne düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.


    Olayda, ta çalışan kimsenin yara almadığını aktaran Khem, kazanın dikkatsizlikten kaynaklandığını ifade etti.

    Kamboçya'nın güneyindeki Kep kasabasında inşaat halindeki bir binanın ocak ayında çökmesi sonucu 36 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralı kurtulmuştu.

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