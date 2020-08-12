Araştırmacılar, basit bir test ile ortaya çıkan bu biyobelirteçlerin doktorlara, yaş ve altta yatan koşullar gibi genel risk faktörlerinden ziyade, kimin ventilatör desteğine veya erken agresif tedaviye ihtiyaç duyabileceğine dair daha net bir resim ortaya koyabileceğini söyledi. Bununla birlikte, 65 yaşın üzerindeki kişiler ve kronik hastalığı olanlar sadece Covid-19 ile değil, herhangi bir enfeksiyona karşı da zayıf direnç gösteriyor.