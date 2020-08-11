Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Rusya böylece Kovid-19 aşısını tescil eden ilk ülke oldu. İşte o aşıdan ilk fotoğraflar.

Yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarında ilk güzel haber Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşının tescil edildiğini açıkladı. Koronavirüs aşısının ilk fotoğrafları da dünyaya duyuruldu.

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Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu.

Putin ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.

GELİŞTİRİLEN AŞININ ADI 'SPUTNİK V' OLDU

Aşının adının "Sputnik V" olacağı ifade edilirken, açıklamada "1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" denildi.