Tonj Vilayeti İcra Direktörü Makuei Mabior, yaptığı açıklamada, cumartesi günü bir askerin, bir gencin başındaki kırmızı şalı çıkarmasını istemesi ve gencin reddetmesi üzerine askerler ile halk arasında silahlı çatışmaların başladığını belirtti.

Mabior, olaylarda 34 askerin ve 84 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.