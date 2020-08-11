SAÇA OLUMLU ETKİSİ OLAN VİTAMİN VE MİNERALLER

Prof. Dr. Server Serdaroğlu, demir, folik asit, çinko, B12 ve biotinin saçı temel olarak etkileyen vitamin ve mineraller olduğunu anlattı. Bu vitamin ve minerallerden zengin bir diyet uygulamanın faydalarına işaret eden Serdaroğlu, şöyle konuştu:

"Haftanın 2-3 günü kırmızı et tüketilmelidir. Çünkü ette hem B12 hem de demir bulunur. Yeşil yapraklı bitkilerde folik asit yüksek olduğu için onlar da olabildiği kadar çiğ olarak tüketilmelidir. Folik asit aynı zamanda balıkta da vardır. Yani aslında dengeli beslenmek gerekir. Bu gibi vitamin ve mineral eksiklikleri düşünülen durumlarda mutlaka bir kan analizi yapılmalıdır. "