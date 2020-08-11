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    • Dünya
    • 11.08.2020 13:05
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    • 11.08.2020 13:05
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    'da can almaya devam ediyor

    Son günlerde 'daki vaka ve ölüm sayısı ile ilgili spekülasyonlar sürerken, devlet televizyonundan yayınlanan açıklama ile son 24 saatte 184 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

    İran'da koronavirüs can almaya devam ediyor

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 184 artarak 18 bin 800'e yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 184 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 345 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

    Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 18 bin 800'e, vaka sayısının da 331 bin 189'a çıktığını aktardı.

    Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 983'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 288 bin 620'ye ulaştığı bilgisini verdi.

    Lari ayrıca ülkede yapılan toplam test sayısının da bugün itibarıyla 2 milyon 736 bin 514 olduğunu kaydetti.

    İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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