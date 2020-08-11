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    • Dünya
    • 11.08.2020 Gazete
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    'de 'ın adını taşıyan Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nin inşaatında sona gelindi

    Nobel Ödüllü Prof. Dr. , başarısıyla göğsümüzü kabarttı. ’de yapımı süren ’nde sona yaklaşıldı. Binada kullanılan çini ve mermer motifleri büyük beğeni aldı.

    Gururluyuz Azizim

    Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Göğsümüzü kabarttı.

    2 yıl önce Prof. Dr. Sancar'ın öncülüğünde Kuzey Carolina'da yapılan Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde sona yaklaşıldı. Kültür merkezi, Türkiye'den giden doğal taşlarla donatıldı.

    Prof. Dr. Sancar'ın eşi Gwen Sancar, "Bizim hayalimiz fonksiyonel bir merkez. Amerikalılara Türkiye hakkında bilgi vermek, eğitmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.


    KÜLTÜR merkezinin inşasında, Türkiye'den gönderilen taşlar kullanıldı. Binada, çini ve mermer başta olmak üzere birçok Türk motifi yer aldı. Merkezin, 29 Ekim'de açılması planlanıyor.
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