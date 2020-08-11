Prof. Dr. Sancar'ın eşi Gwen Sancar, "Bizim hayalimiz fonksiyonel bir merkez. Amerikalılara Türkiye hakkında bilgi vermek, eğitmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.



KÜLTÜR merkezinin inşasında, Türkiye'den gönderilen taşlar kullanıldı. Binada, çini ve mermer başta olmak üzere birçok Türk motifi yer aldı. Merkezin, 29 Ekim'de açılması planlanıyor.