Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.08.2020 13:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2020 13:12
    ABONE OL

    inden skandal hareket! Engelli çocuğa ters taktılar

    'de 8 yaşındaki engelli bir çocuğa tarafından ters takılmasının görüntüleri infial yarattı. Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti.

    ABD polisinden engelli çocuğa ters kelepçe!

    ABD, bu görüntülerle çalkalanıyor. Küçücük bir çocuğa uygulanan polis şiddetinin görüntüleri ülkede infial yarattı.



    ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.

    ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait ortaya çıkan görüntüde, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı anlar tartışma konusu oldu.

    AİLENİN AVUKATI GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ
    Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti.

    2018 yılına ait görüntülerde üç polis, korkudan ağlayan engelli küçük çocuğu korkutarak ellerini kelepçeleyerek gözaltına aldı.

    AİLEDEN POLİSE DAVA
    Çocuğun ailesi polis memurlarına dava açarak, küçük çocuğun korkutulduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Avukat Crump, polisin orantısız güç kullandığını belirtti. Eski San Antonio Belediye Başkanı Julian Castro, görüntüyü paylaşarak çocuğun ne kadar travmatize olduğunu ifade etti.
    Haberler Dünya ABD polisinden skandal hareket! Engelli çocuğa ters kelepçe taktılar
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri