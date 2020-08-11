"ARALIK AYINA KADAR MİLYONLARCASI HAZIR OLACAK"

Azar, şeffaf verilere ihtiyaç olduğunu ve bu verilerin de aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren üçüncü aşama denemelerinden alınması gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Bu nedenle Başkan Trump, geliştirilmekte olan tarihi Warp Speed operasyonlarına liderlik ediyor" ifadelerini kullandı.

Aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021'e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını dile getirdi.