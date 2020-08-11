Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Putin açıklamasında, "Bu sabah saatlerinde, koronavirüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi" dedi. Aşının adının ise "Sputnik V" olacağını söyledi.
Putin'in verdiği müjdeli haberin ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) cevap gecikmedi. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar Aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021'e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını ifade etti.
"ARALIK AYINA KADAR MİLYONLARCASI HAZIR OLACAK"
Azar, şeffaf verilere ihtiyaç olduğunu ve bu verilerin de aşının güvenli ve etkili olduğunu gösteren üçüncü aşama denemelerinden alınması gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Bu nedenle Başkan Trump, geliştirilmekte olan tarihi Warp Speed operasyonlarına liderlik ediyor" ifadelerini kullandı.
Aralık ayına kadar milyonlarca ve 2021'e kadar ise yüz milyonlarca FDA altın standartlı aşının hazır olacağını dile getirdi.
PUTİN: KIZIM DA AŞI OLDU
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada, aşının tüm denemelerden geçtiğini ve tescillendiğini açıklandı.
Dünyada ilk Kovid-19 aşısı olma özelliği taşıyan çalışmanın kızına da yapıldığını belirten Rus lider, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı. Rusya'nın koronavirüs aşısının seri üretimine yakında başlamasını umuyorum" dedi.
AŞININ ADI "SPUTNİK V" OLDU
Öte yandan, aşının adının "Sputnik V" olacağı ifade edilirken, açıklamada, "1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" denildi.