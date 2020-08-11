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    • 11.08.2020 23:29
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    Başkanı 'tan ilginç çıkış: Biden seçimleri kazanırsa ABD'liler ce öğrenmek zorunda kalır

    Başkanı 'tan ilginç bir çıkış geldi. Trump, 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat rakibi 'ın kazanması durumunda ABD halkının ce öğrenmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

    Donald Trump'tan ilginç çıkış!

    ABD Başkanı Donald Trump'tan ilginç bir çıkış geldi.

    "ÇİNCE ÖĞRENMEK ZORUNDA KALIRLAR"
    ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında, Demokrat rakibi Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirerek, "Seçimleri ben kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak. Sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortaya çıkmadan önce kendisinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Donald Trump, "Bizim ilişkimiz artık çok iyi değil, çünkü Kovid-19 konusunda gerekeni yapmadılar." dedi.

    Şi Cinping ile uzun süredir görüşmediğini vurgulayan Trump, Çin'de ortaya çıkan virüsün kendisinin siyasi duruşunu da etkilediğini vurguladı.

    ABD Başkanı Trump, "Çin vebası (Kovid-19) bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı." yorumu yaptı.
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