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    • Dünya
    • 11.08.2020 11:44
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    • 11.08.2020 11:45
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    Başkanı 'ın ve gafı da gündem oldu!

    Dünya koronavirüs ile savaşırken salgından en çok etkilenen 'de Başkan 'ın gafı da gündem oldu. Trump 1917’de ortaya çıkan ve 50 milyon kişinin ölümüne yol açan ’nin, ’nı sona erdirdiği söyledi.

    Başkanı 1917'de ortaya çıkan ve 50 milyon kişinin ölümüne yol açan 'nin, 'nı sona erdirdiği açıklaması da viral oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında İspanyol Gribi salgınının savaşını bitirdiği açıklaması yerine "Salgın İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirdi" gafı sosyal medyada viral oldu. ABD Başkanı Trump Birinci Dünya Savaşı'nı, 1945 yılında Nazi Almanyası'nın yenilmesi ve ABD'nin 'ya atom bombası atmasının ardından sonra eren İkinci Dünya Savaşı ile karıştırınca sosyal medyanın diline düştü.

    TARİHLERİ KARIŞTIRDI, SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
    Sosyal medya kullanıcıları, "Tarihi hatırla, tarihi bozma" ifadelerini kullanırken, Twitter'da 'World War' etiketi ilk sıralara yerleşti. 50 milyon kişinin ölümüne yol açan ve 1917'de ortaya çıkan İspanyol Gribi, 1920 yılına kadar sürmüştü. Salgının Birinci Dünya Savaşı'nın 1918 yılında sonra ermesinde en büyük etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

    Haberler Dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın İkinci Dünya Savaşı ve İspanyol gribi gafı sosyal medyada gündem oldu!
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