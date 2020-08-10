Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Türk milyarder , 'i pedofili milyarder Epstein’in elinden kurtardı

    ’ta yaşayan Türk milyarder , ile tanıştı. Genç kadını, pedofili milyarder Epstein’in elinden kurtardı. İkilinin 2015’te evlendiği ortaya çıktı!

    Türk Furtunası

    ABD'de milyarder işadamı Jeffrey Epstein, pedofili skandalıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl kaldığı cezaevinde intihar etti. Ardında bıraktığı mağdur kızların yaşadıkları ise tüyler ürpertti. Fuhşa sürüklediği hayatlardan biri de İngiliz Shelley Anne Lewis'di.

    1999-2002 yılları arasında Jeffrey Epstein ile beraber olan Lewis'in (43) kısa süre sonra bu hayattan koparak New York'ta Türk emlak kralı olarak bilinen Mahir Furtun (61) ile evlendi. Lewis, Türkiye tatilinde tanıştığı Furtun ile evlendikten sonra kendini hayır işlerine verdi!

    GÖZÜ PARİSTE'YDİ
    Jeffrey     Epstein'in işbirlikçisi Ghislaine Maxwell ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Maxwell'in 2000 yılında bir partide Paris Hilton'dan çok etkilendiği ve "Jeffrey için muhteşem biri olabilir" dediği belirtildi.
    Haberler Dünya Türk milyarder Mahir Furtun, Shelley Anne Lewis'i pedofili milyarder Epstein’in elinden kurtardı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri