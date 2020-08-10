ABD'de milyarder işadamı Jeffrey Epstein, pedofili skandalıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl kaldığı cezaevinde intihar etti. Ardında bıraktığı mağdur kızların yaşadıkları ise tüyler ürpertti. Fuhşa sürüklediği hayatlardan biri de İngiliz Shelley Anne Lewis'di.

1999-2002 yılları arasında Jeffrey Epstein ile beraber olan Lewis'in (43) kısa süre sonra bu hayattan koparak New York'ta Türk emlak kralı olarak bilinen Mahir Furtun (61) ile evlendi. Lewis, Türkiye tatilinde tanıştığı Furtun ile evlendikten sonra kendini hayır işlerine verdi!