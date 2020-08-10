Türkiye, Antalya açıklarında bekleyen Oruç Reis araştırma gemisi için 23 Ağustos'a kadar yeni bir NAVTEX ilan etti. Türkiye'nin Navtex ilanının ardından Yunanistan panikledi. Yunanistan, Savunma Bakanlığı donanmasını alarma geçirdi.

Türkiye'nin tavrının doğru olmadığını öne süren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB'den konuyla ilgili destek istedi. Yunan medyasına göre; Miçotakis, Türkiye'nin adımlarını 'endişe verici' olarak değerlendirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, 17.00'de de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

EGE'DE SULAR ISINIYOR

Rum medyası da, Oruç Reis ile ilgili gelişmeleri canlı olarak aktarıyor. Rum medyası, Türkiye'nin Ege'deki suları ısıttığını öne süren başlıklar kullanıyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, geçtiğimiz haftalarda Navtex ilan etmiş, Yunanistan Genelkurmay Başkanı tatilini yarıda keserek Güney Kıbrıs'tan ülkesine dönmüştü. Donanmasını bir araya toplayan Yunanistan, Türkiye'yi durduramayacağını anlayınca Almanya'dan destek istedi. Almanya Başbakanı Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak diplomasiye şans tanıması ricasında bulundu. Erdoğan, Yunanistan'a güvenmediğini vurgulayarak yine de şans verdi.

Ancak Yunanistan, Mısır ile MEB anlaşması imzalayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden resti çekti ve talimat vererek Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'e gönderdi. Yunanistan gelişme üzerine Kuvvet Komutanları'nı acilen topladı. Güvenlik Kurulu da Başbakan Miçotakis tarafından toplantıya çağrıldı. Oruç Reis'in çalışmaları sürüyor.