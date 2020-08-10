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    • Dünya
    • 10.08.2020 13:37
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    • 10.08.2020 13:37
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    Son dakika: 'ın paçaları tutuşunca ve 'ya koştular!

    Son dakika herine göre; 'nin 10-23 Ağustos tarihleri arasında ilan ettiği sonrası soluğu ve AB'de aldı. 'in yola çıkması ile panikleyen Yunanistan Kiryakos Miçotakis hemen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı 'i aradı. Türkiye'nin hamlesine karşılık destek beklentilerini iletti.

    Yunanistan'ın paçaları tutuşunca AB ve NATO'ya koştular!

    , Antalya açıklarında bekleyen araştırma gemisi için 23 Ağustos'a kadar yeni bir ilan etti. Türkiye'nin Navtex ilanının ardından panikledi. Yunanistan, donanmasını alarma geçirdi.

    Türkiye'nin tavrının doğru olmadığını öne süren Yunanistan Miçotakis, 'den konuyla ilgili destek istedi. Yunan medyasına göre; Miçotakis, Türkiye'nin adımlarını 'endişe verici' olarak değerlendirdi.

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, 17.00'de de Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

    EGE'DE SULAR ISINIYOR

    Rum medyası da, Oruç Reis ile ilgili gelişmeleri canlı olarak aktarıyor. Rum medyası, Türkiye'nin Ege'deki suları ısıttığını öne süren başlıklar kullanıyor.

    NE OLMUŞTU?

    Türkiye, geçtiğimiz haftalarda Navtex ilan etmiş, Yunanistan Genelkurmay Başkanı tatilini yarıda keserek 'tan ülkesine dönmüştü. Donanmasını bir araya toplayan Yunanistan, Türkiye'yi durduramayacağını anlayınca 'dan destek istedi. Almanya Başbakanı Merkel, Başkan 'ı arayarak diplomasiye şans tanıması ricasında bulundu. Erdoğan, Yunanistan'a güvenmediğini vurgulayarak yine de şans verdi.

    Ancak Yunanistan, Mısır ile MEB anlaşması imzalayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden resti çekti ve talimat vererek Oruç Reis'i 'e gönderdi. Yunanistan gelişme üzerine Kuvvet Komutanları'nı acilen topladı. Güvenlik Kurulu da Başbakan Miçotakis tarafından toplantıya çağrıldı. Oruç Reis'in çalışmaları sürüyor.

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