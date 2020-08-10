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    • 11.08.2020 01:32
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    Son dakika: Başkanı 'ın basın toplantısı yarıda kesildi! Güvenlik ekibi salondan çıkardı...

    Son dakika haberi... Başkanı , 'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada elmanları tarafından dışarı çıkarıldı. Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı.

    Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.

    SİLAH SESLERİ DUYULDU
    Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." dedi.

    ŞÜPHELİ VURULDU
    Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
    Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısı yarıda kesildi! Güvenlik ekibi salondan çıkardı...
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