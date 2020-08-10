Belarus’ta tansiyon çok yüksek! Muhalefetin adayı Tihanovskaya’ya suikast girişimi önlendi

Vakulçik, bundan kısa süre önce ise güvenlik güçlerinin bir kişinin 'kurban edilmesi' gerektiğinin belirtildiği bir mesaja ulaştığını söyledi. İstihbarat yetkilisi, mesajı gönderen kişinin kimliğinin saptandığını ve gözaltına alınacağını duyurdu. Vakulçik ayrıca muhalefetin seçim merkezinin güvenliğini sağlamak için 120 güvenlik görevlisinin sevk edildiği bilgisini aktardı.