ABD ile Çin arasında gerilim tırmanıyor! Çin 11 ABD’liye yaptırım uyguladı

Çin, ABD'nin Hong Kong üzerindeki yaptırımlarına benzer olarak Marco Rubio ve Ted Cruz'un da içinde bulunduğu 11 ABD'liye yaptırım uyguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, Trump yönetiminin Cuma günü devreye soktuğu yaptırımlara misilleme olarak 11 Amerikalıya benzer yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Zhao Pekin'de yaptığı açıklamasında, yaptırım listesine alınan kişiler arasında, Senatörler Marco Rubio ve Ted Cruz ile İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth ve Freedom House Başkanı Michael Abramowitz'in bulunduğu bildirildi.

ABD'YE MİSİLLEME...

ABD tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Hong Kong'daki politik özgürlüğü baskılayıcı hamleleri gerekçe gösterilerek aralarında Hong Kong Lideri Carrie Lam'in de bulunduğu 11 Çinli yetkili ve onların Hong Kong'daki müttefiklerine yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.