Ve Trump imzayı attı! ABD'de koronavirüs kararnamesi

Ayrıca öğrenci kredisi borçları ve gecikme faizleri de ikinci bir uyarıya kadar ertelenirken, ev sahiplerinin kiracıları evden çıkarmasına yönelik yasak da uzatıldı.

Trump, Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden kişilere verilen işsizlik yardımlarının haftada 600 dolardan 400 dolara düştüğünü de sözlerine ekledi.

"DEMOKRATLAR, SEÇİMLERDE HİLE İSTİYOR"

Öte yandan Trump, 3 Kasım'daki seçimlerde "postayla oylama" yönteminin kullanılmasının şaibelere yol açacağı iddiasını yineleyerek, "Demokratlar, seçimlere hile karışmasını istiyor. Onlar bu seçimleri çalmak istiyor çünkü seçimleri kazanmalarının tek yolu bu." ifadesini kullandı.