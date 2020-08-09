EYLEMCİLER CUMHURBAŞKANI AVN'IN DAMADINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada göstericilere katılmak için Şehitler Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın damadı ve Milletvekili Şamil Rukız, aralarında hiçbir siyasiyi istemediklerini dillendiren eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı.

Rukız, istifa konusunu yarın bir grup milletvekiliyle birlikte değerlendireceğini söylese de kendisinin korumaları ile göstericiler arasında bir arbede yaşamasının önüne geçemedi.