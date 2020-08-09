Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen, 158 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı patlamanın ardından hükümeti hedef alan protestolar sonrasında bir bakan daha hükümetteki görevini bıraktı. Çevre Bakanı Damianos Kattar, bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce ise Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Art arda gelen istifa açıklamaları, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamayı ve akabinde hükümeti hedef alan protestoları izledi. Patlamada 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı. Kentteki hasarın boyutunun ise 10-15 milyar doları aşabileceği belirtilmişti.

Beyrut'ta dün akşam göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 700'den fazla kişi yaralandığı bildirilmişti.