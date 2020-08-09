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    • 09.08.2020 20:00
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    'da sular durulmuyor! Bir bakan daha istifa etti

    'nın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen, 158 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı nın ardından hükümeti hedef alan lar sonrasında bir bakan daha hükümetteki görevini bıraktı. , bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı.

    Lübnan'da sular durulmuyor!

    'nın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen, 158 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı nın ardından hükümeti hedef alan lar sonrasında bir bakan daha hükümetteki görevini bıraktı. , bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı.

    Daha önce ise Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

    Art arda gelen istifa açıklamaları, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamayı ve akabinde hükümeti hedef alan protestoları izledi. Patlamada 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı. Kentteki hasarın boyutunun ise 10-15 milyar doları aşabileceği belirtilmişti.

    Beyrut'ta dün akşam göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 700'den fazla kişi yaralandığı bildirilmişti.

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