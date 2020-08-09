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    • 09.08.2020 19:55
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    salgınında korkutan gelişme! Hıçkırık yeni belirti olabilir

    ’de yaşanan yeni bir olay salgınıyla ilgili korku yaşattı. Chicago eyaletinde yaşayan ve aralıksız dört gün boyunca hıçkıran bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaşanan durumla ilgili of 'a konuşan doktorlar, hıçkırığı olan hastaları göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.

    Koronavirüs salgınında korkutan gelişme!

    ABD'de yaşanan yeni bir olay koronavirüs salgınıyla ilgili korku yaşattı. Chicago eyaletinde yaşayan ve aralıksız dört gün boyunca hıçkıran bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Yaşanan durumla ilgili The American Journal of Emergency Medicine'a konuşan doktorlar, hıçkırığı olan hastaları göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.

    Kesintisiz hıçkırığın koronavirüsün yeni bir belirtisi olabileceği iddia edildi. Ateş, kuru öksürük, nefes darlığı; koronavirüsün en bilinen semptomları.

    Ancak ABD'nin Chicago eyaletinde yaşayan bir kişide bambaşka bir semptom görüldü.

    Dört gün boyunca hıçkıran 62 yaşındaki hastanın ateşinin 37.3 olduğu belirtildi.

    Hıçkırık dışında başka hiçbir semptomu olmayan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Yapılan tetkiklerde hastanın ciğerlerinin zayıfladığı ortaya çıktı. Ardından hastanın ateşi 38.4'e yükseldi.

    Tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine'a konuşan doktorlar, hıçkırığı olan hastaları göz ardı etmemek gerektiğini söyledi.
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