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    • 10.08.2020 00:10
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    karıştı! Halk sokağa döküldü! erişimi yok!

    'ta 'nun resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı lerini kazanması bazı şehirlerde edildi. İzinsiz gösteri yapan protestoculara polis müdahale etti. Buna karşılık göstericilerin de polise saldırdığı ve olayların sokak çatışmasına dönüştüğü görüldü. Şehir içinde ana caddeler trafiğe kapatılırken, ülke genelinde ise e erişim sağlanamaz oldu.

    Belarus'ta, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından protesto gösterileri başladı.

    Başta başkent Minsk olmak üzere bazı şehirlerde seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen göstericiler meydanlarda toplandı.

    İzinsiz gösteri yapan protestoculara polis müdahale etti. Buna karşılık göstericilerin de polise saldırdığı ve olayların sokak çatışmasına dönüştüğü görüldü.

    Şehir içinde ana caddeler trafiğe kapatılırken, ülke genelinde ise internete erişim sağlanamaz oldu.

    Muhalif adaylardan Svetlana Tikhonavskaya, seçmenin çoğunluğunun kendisine oy verdiğini öne sürdü. Tikhanovskaya, destekçilerine oyların sayım işlemi yapılırken sandık başına gitmeleri için çağrıda bulundu.

    Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko en çok oyu alarak seçimin galibi olmuştu.
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