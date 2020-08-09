Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.08.2020 12:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2020 12:42
    ABONE OL

    'deki kritik Başkanlık i i istihbarattan kritik değerlendirme: " Trump'ı, Çin Biden'ı destekliyor"

    'de 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek lere ilişkin Amerikan istihbaratından kritik değerlendirme geldi. ABD istihbaratı seçime yönelik " Trump'ı, Biden'ı destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

    ABD'deki kritik Başkanlık seçimi için istihbarattan kritik değerlendirme: Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı destekliyor

    'de başkanlık i yarışı kızıştı. ABD istihbaratı ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine yönelik kamuoyuna ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Amerikan istihbaratına göre, ABD Başkanı 'ı yeniden başkan seçtirmek isteyen , Demokrat aday Biden'ı karalamaya çalışıyor. Amerikan istihbaratı, 'in ise Trump'ın tekrar seçilmemesi için çabaladığı görüşünde..

    Amerikan Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi Direktörü William Evanina, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD eski Başkan Yardımcısı ve Deomrat Parti'nin Başkan Adayı "karalamak" için birçok yönteme başvurduğunu söyledi. Eski ABD Başkanı yönetiminin politikaları ve Rusya'daki Putin karşıtı muhalefete verdiği destek nedeniyle Biden'ın Moskova tarafından geçmişte de doğrudan hedef alındığını belirten Evanina, Kremlin bağlantılı kişilerin ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi için çalıştığını ifade etti. Demokratların adayı Joe Biden ise, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'a karşı yarışacak..

    "ÇİN TRUMP'IN SEÇİLMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYOR"

    Amerikalı istihbarat şefi Evanina, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çin ve 'la ilgili iddialarda da bulundu. "Değerlendirmelerimize göre, Çin tahmin edilemez olarak gördüğü Başkan Trump'ın yeniden seçilmesini tercih etmiyor" diyen Evanina, Pekin'in ABD'deki kamu politikasını bu doğrultuda şekillendirmek için sarf ettiği çabaları artırdığını ve Çin'in çıkarlarına karşı olarak gördüğü siyasi figürlere baskı yaptığını belirtti.

    TRUMP: BİDEN SEÇİLİRSE ÇİN ÜLKEMİZE GİRECEK

    Trump, Evanina'nın Çin'le ilgili iddiasına katılarak, "Çin, Donald Trump'ın uykucu Joe Biden'a kaybettiği bir seçimi görmekten mutlu olurdu" dedi. Gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump, Çin'in "ABD'ye sahip olma hayali kurduğunu" söyledi. Trump, "Joe Biden başkan olursa, Çin ülkemizi ele geçirir" ifadesini kullandı. Trump, şu ana kadar Rusya'ya karşı kendinden "daha sert" bir ABD lideri olmadığını savundu.

    Haberler Dünya ABD'deki kritik Başkanlık seçimi için istihbarattan kritik değerlendirme: "Rusya Trump'ı, Çin Biden'ı destekliyor"
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri