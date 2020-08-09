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    • 09.08.2020 19:51
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    Başkanı 'a salon terk ettiren soru!

    Başkanı , dün akşam düzenlediği basın toplantısında yine bir gazeteci ile gergin anlar yaşadı. televizyonunun muhabiri 'in Gazi'nin Seçimi yasası hakkında kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti.

    Trump'a salon terk ettiren soru!

    Başkanı , dün akşam düzenlediği basın toplantısında yine gündem oldu.

    Basın toplantısında söz hakkı alan televizyonunun muhabiri Başkan Trump'a "Gazi'nin Seçimi' olarak bilinen yasa hakkında "Gazilerimiz için iki büyük yasa imzaladım" açıklamasına ilişkin soru yöneltti.

    Gazeteci Reid' Trump'a "Neden Gazi'nin Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz?" sorusunu sordu.

    Trump başka bir muhabirin sorusunu almaya çalışırken, Reid sözlerine "Gaziler Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylediniz. 2014'te kabul edildi. Yanlış bir açıklamaydı, efendim" sözleriyle devam etti.

    Trump, Reid'in açıklamaları üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti.

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