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    • 08.08.2020 22:58
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    te ikinci dalga korkusu! ’te takma zorunluluğu...

    ’nın başkenti ’te artan vakaları nedeni ile ’tan itibaren bazı bölgelerde takmak zorunlu olacak. Fransa'da toplam vaka sayısı 219 bin 51'e, can kaybı 30 bin 296'ya yükseldi.

    Paris’te maske takma zorunluluğu getirildi

    salgını Avrupa'da etkisini yeniden arttırmaya başladı.

    MASKE ZORUNLULUĞU
    'nın başkenti 'te 'tan itibaren 11 yaşından büyük herkesin yoğunluğun fazla olduğu açık alanlarda takması zorunlu hale getirildi.

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, başkentin Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne ve le Val-d'Oise bölgelerinde 10 Ağustos'ta yerel saatle 08.00'den itibaren maske takma zorunluluğun başlayacağı duyuruldu.

    Valilik, ülkedeki pozitif test sayısı ortalamasının yüzde 1,6 iken Paris'te bu ortalamanın yüzde 2,4 olması nedeni ile bu kararın alındığını aktarırken, başkentteki 20-30 yaş arası vaka sayısının diğer bölgelere göre daha fazla olduğunu bildirdi. Valilik, ayrıca Kovid-19 vaka sayılarının aralıklarla güncellenmesi ile maske takmanın zorunlu olduğu bölgelerin güncelleneceğini açıkladı.

    Fransa'da toplam vaka sayısı 219 bin 51'e, can kaybı 30 bin 296'ya yükseldi.

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