Kurul, ülkede Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtirken, devlet dairelerinin ise yüzde 25 kapasite ile çalışacağını açıkladı.

Öte yandan Irak'ta toplam vaka sayısı 144 bin 64'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 236'ya ulaştı. Ülkede 103 bin 197 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.