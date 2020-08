Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Beyrut'u ziyareti hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, patlamanın meydana geldiği bölgedeki felaketin boyutundan sarsıldığını, kent halkının direncinden ve kurtarma ekiplerinin cesaretinden etkilendiğini belirtti.

Sadece sözde değil, somut adımlarla da Lübnan halkını destekleyeceklerini kaydeden Michel, "Lübnan, Avrupa'nın dayanışmasına güvenebilir. Avrupa sizin yanınızdadır. Avrupa'nın, yeniden inşa için de yanınızda olacağına söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Shocked by the scale of the disaster, touched by the resilence of the people of #Beirut, impressed by the courage of the rescue teams.



Europe is already standing by your side. I promise you that Europe will also be there to help you rebuild. pic.twitter.com/IvcvdaJzmc