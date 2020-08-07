Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi. Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemelerle Beyrut'a ulaşan ekipler, koronavirüs testlerinin tamamlanmasının ardından sahada çalışmaya başladı. Bölgede sahra hastanesi oluşturuldu.

Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık, "Patlamadan en çok zarar gören Karantina, Beşura ve Jummeyzi bölgelerinde ekmek ve su başta olmak üzere gıda dağıtımlarına başladık" diye konuştu. Avustralya'dan 2 milyon dolar yardım yapıldı. Rusya'dan sahra hastanesi ve 50 kişilik kurtarma ekibine ek olarak daha fazla tıbbi yardım yapılacağı açıklaması geldi.



GÖZYAŞI VE ÖFKE

Patlamada ölenlerin sayısı 137'yi aştı. 5 bin yaralının tedavileri sürüyor. Onlarca kişi hala enkaz altında. Hastanelerde yer sıkıntısı sürüyor. Ama her şeye ihtiyaç artıyor. Kıyafet, yiyecek, içecek, ilaç... Her şey eksik... Beyrut'u yıkan patlamada hasarın maliyetinin 10 ila 15 milyar dolar olabileceği açıklandı.



SİMGE OLDU

Beyrut'taki patlamada bir hemşirenin hastaneden 3 bebeği kurtarması, simge fotoğraf olarak dünyaya servis edildi. o anı görüntüleyen foto muhabir bilal jawich "hemşirenin bebekleri kucakladığını gördüğümde şaşırdım. sadece bir metre mesafede ölü ve yaralılar varken, o yavruları kurtarıyordu" dedi. hastanede 18 kişinin öldüğü açıklandı.