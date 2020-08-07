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    • 07.08.2020 07:10
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    Son dakika: Trump, ve ile iş yapmayı yasaklayan iki kararnameyi imzaladı

    Son dakika haberine göre, Başkanı , ABD'li kişi veya kuruluşların li şirketlere ait uygulamaları ve ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzaladı.

    Trump imzayı attı: Artık resmen yasak

    Başkanı , ABD'li kişi veya kuruluşların li şirketlere ait uygulamaları ve ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzaladı.

    Her iki uygulama için ayrı ayrı yayımlanan kararnamelerde, Çinli şirketler tarafından geliştirilen mobil uygulamaların ABD'de yayılmasının ülkenin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmeye devam ettiği belirtildi.

    Kararnamelerde, ABD'nin TikTok ve WeChat'in sahiplerine karşı ulusal güvenliği korumak için agresif önlemler alması gerektiği vurgulandı.





    45 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
    ABD'de kişi veya kuruluşların TikTok ve WeChat ile herhangi bir işlem yapmasının önüne geçmeyi öngören kararnamelerin 45 gün sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi.

    Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

    Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini vurgulayan Trump, ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.

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