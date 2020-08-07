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    • 07.08.2020 20:34
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    , Peru ve Guatemala'da yeni tip ölümleri artıyor

    Yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 20 bin 424'e, 'da 1574'e, Honduras'ta 1446'ya yükseldi.

    3 Latin Amerika ülkesinde koronavirüs ölümleri artıyor

    Peru ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 196 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 424'e çıktı.

    Vaka sayısı 7 bin 785 artışla 455 bin 409'a ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 310 bin 337 oldu.

    'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 artarak 1574'e, vaka sayısı ise 1187 artarak 71 bin 418'e yükseldi.

    ülkesi Honduras'ta da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken ölenlerin sayısı 1446'ya, vaka sayısı 657 artarak 45 bin 755'e ulaştı.

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