Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlı tutumu Fransa başta olmak üzere birçok ülkeyi farklı arayışlara itiyor. Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki anlaşması sonrası Yunanistan harekete geçti ve Mısır ile benzer bir anlaşma imzaladı. Ancak bu anlaşma sonrası Türkiye ile Libya'nın deniz yetki bölgesi ile Mısır ile Yunanistan'ın deniz yetki bölgesi birbiri ile çakıştı.
Türkiye, Yunanistan ile Mısır'ın anlaşmasını tanımadığını açıklarken, Dışişleri Bakanlığı 'korsan anlaşma'yı provokasyon olarak nitelendiriyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarından vazgeçmeyeceğini attığı kararlı adımlar ile vurgularken, Yunanistan'ın hamlesi sonrası bir kez daha harekete geçti.
DOĞU AKDENİZ'DE GÖVDE GÖSTERİSİ HAZIRLIĞI
Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken, Türkiye bir Navtex daha yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan bilgiye göre; 10-11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin Navtex ilanı bir meydan okuma olarak yorumlanıyor.