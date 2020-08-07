Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlı tutumu Fransa başta olmak üzere birçok ülkeyi farklı arayışlara itiyor. Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki anlaşması sonrası Yunanistan harekete geçti ve Mısır ile benzer bir anlaşma imzaladı. Ancak bu anlaşma sonrası Türkiye ile Libya'nın deniz yetki bölgesi ile Mısır ile Yunanistan'ın deniz yetki bölgesi birbiri ile çakıştı.