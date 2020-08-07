VİRÜS MİKTARI ARASINDA FARK YOK

Araştırmacılar daha sonra test yaparak, bir kişinin viral yükünün tespitini ifade eden döngü eşiği (Ct) değerlerine baktı. Sonuçlardda, asemptomatik hastaların Ct değerlerinin semptomları olan hastalarda görülenlere çok benzer olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları ayrıca, hastaların üst solunum yolu ve alt solunum yolundan örnekler toplayarak gerçekleştirilen ve her ikisi de negatif geldiğinde, negatif olarak tanımlanan dönüşüm testlerini de inceledi.