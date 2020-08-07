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    • 08.08.2020 00:42
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    'ndaki da 154 can kaybı ve 6 bin yaralı bulunuyor: artabilir

    Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, 'nda meydana gelen da 154 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının ise 6 bine ulaştığını belirtti. Musavi, "Patlamada yaralananlardan 120'sinin durumu kritik. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor. artabilir" dedi.

    Ölü sayısı artabilir

    Musavi yaptığı açıklamada, "Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 154, yaralı sayısı ise 6 bine ulaştı" dedi.

    Yaralılar arasında 120 kişinin durumunun kritik olduğuna ve kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Musavi, "Ölü sayısı artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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    Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

    Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.
    Haberler Dünya Beyrut Limanı'ndaki patlamada 154 can kaybı ve 6 bin yaralı bulunuyor: Ölü sayısı artabilir
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