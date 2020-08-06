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    • 06.08.2020 09:28
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    Trump'a şoku: Yaptığı paylaşım "Kovid-19 hakkında yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle silindi

    platformu , Başkanı 'ın karizmasını fena halde çizdi. Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu kaldıran Facebook, videonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiğini belirtti.

    Facebook Trump'ın paylaşımını sildi!

    platformu , Başkanı 'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.

    Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı.

    Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Kovid-19 ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı.

    Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu video, bir grup insanın Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Kovid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir." ifadesini kullandı.

    Haberler Dünya Trump'a Facebook şoku: Yaptığı paylaşım "Kovid-19 hakkında yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle silindi
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