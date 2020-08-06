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    • Dünya
    • 06.08.2020 15:11
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    • 06.08.2020 15:11
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    Rum basını duyurdu: ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki savunma iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi

    Son dakika haberine göre, () ile arasında 2017'de imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının bu ayın başında yürürlüğü girdiği açıklandı.

    KKTC ve Türkiye'ye karşı kirli ittifak

    Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesiminden yapılan açıklamada, 4 Ağustos 2017'de imzanlanan anlaşmanın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdiği duyuruldu.

    Anlaşma ile enerji sektörü ve deniz güvenliği alanlarınının yanı sıra kriz yönetimi ile terör ve korsanlıkla mücadele gibi alanlarda iş birliği hedefleniyor.

    Anlaşma, askeri düzeyde, teçhizat ve savunma konusunda iş birliği, ortak personel eğitimi ile arama ve kurtarma tatbikatlarının yürütülmesini de öngörüyor.


    () lideri , geçen ay 'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

    Rum basınında yer alan haberlerde, ziyaretin Fransa ile GKRY arasında denizde ve havada askeri iş birlikleri ile ilgili anlaşmaların uygulamasını hızlandırmak ve güçlendirmek gündemiyle gerçekleştirildiği belirtilmişti.

    Fransa ve GKRY özellikle 'de birçok alanda ortak faaliyetlerde bulunurken, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () karşıtı ittifakların da başını çekiyor.



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