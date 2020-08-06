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    • Dünya
    • 06.08.2020 18:10
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    • 06.08.2020 18:13
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    'ta yasaklı Tiananmen anma törenlerine katılan 25 yargılanacak

    Özel İdari Bölgesi'nde, 'in başkenti Pekin'de 31 yıl önce meydana gelen Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenler için düzenlenen yasaklı anma törenine katılan 25 in yargılanacağı açıklandı.

    Hong Kong'ta 25 aktivist yargılanacak

    Radio Television 'un (RTHK) haberine göre, polisin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle yasakladığı anma törenine katılan aralarında önde gelen ler Joshua Wong, Jimmy Lai'inin de bulunduğu 25 kişi, "izin verilmeyen toplantıya kasten katılmakla" itham edildi.

    15 Eylül'de hakim karşısına çıkacak aktivistler arasında bulunan Yurtsever Demokrasi Hareketleri Destekleme İttifakı lideri Lee Cheuk-yan da Viktorya Park'ta yapılan anma törenini organize etmekle suçlanıyor.

    Çin'de sadece Hong Kong'ta düzenlenmesine izin verilen anma törenine her yıl binlerce kişi katılıyordu.

    Kent yönetimi, Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek 30 yıldır ilk defa töreni yasakladı.

    1989'DAKİ OLAYLAR

    Çin'de 1989 yılının nisan ayından itibaren, demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere halkın yoğun katılımıyla protestolar başlatılmıştı.

    Gösterilere ilk başladığı zamanlarda müdahale etmeyen hükümet, protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

    Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiğine karar vererek, 4 Haziran gecesi tank ve askerleri Pekin'deki sevk etmişti.

    Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullanması sonucu Kızılhaç'a göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

    Haberler Dünya Hong Kong'ta yasaklı Tiananmen anma törenlerine katılan 25 aktivist yargılanacak
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