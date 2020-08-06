Fransa'nın kuzeyinde bulunan Le Havre kentinde yer alan bir bankada rehine krizi sürüyor. Kent merkezinde bir bankanın kapanış saatine yakın silahla içeri girip 6 kişiyi rehin alan 34 yaşında ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen şüpheli, polis ve getirilen ara bulucunun ikna çalışması ile şu ana kadar 4 rehineyi bıraktı.