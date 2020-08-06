Bununla birlikte, bilim insanları gelen yolculardan kendi kendini tecrit etmelerini istemenin kaçınılmaz olarak insanların kuralları görmezden gelmesine ve hastalığı halk arasında yaymasına yol açacağını açıkladı.

UÇUŞ YASAĞI UYGULANMASI HALİNDE 95, YASAK OLMAMASI DURUMUNDA 38 GÜN

NTV'de yer alan habere göre, Stanford, Oxford ve Newfoundland üniversiteleri tarafından yapılan çalışmada, nüfusun yüzde 0,1'inin çeşitli seyahat kısıtlamaları altında enfekte olmasının ne kadar süreceğini tahmin ediliyor. Matematiksel modelleme kullanılan çalışmada, uçuş yasağının uygulanmasının halinde bu sürenin 95 ile 123 gün sürebileceğini belirtildi.