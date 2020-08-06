Koronavirüs son dakika haberleri... Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bine dayandı. Koronavirüsü durdurmak için gece gündüz çalışan bilim insanları daha önce açıklanmayan bir bilgi dayan açıkladı. Şahin, hedeflerinin hem etkili bir aşı geliştirmek hem de yeterince aşı üreterek, dünya çapındaki ihtiyacı karşılamak olduğunu açıkladı. Araştırmaya 24 ülkenin katkı sunduğu, bu ülkelerin büyük bölümünün Avrupa'da yer aldığı, bazılarının Afrika, Asya ve Kuzey Amerika'da bulunduğu belirtildi. Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan araştırma, yeni tip koronavirüsle enfekte olan ve ameliyata giren hastalarda, ameliyatı izleyen ilk bir ay içindeki ölüm oranının ortalama yüzde 23,8 olduğunu ortaya koydu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KORONAVİRÜS 1 AY İÇERİSİNDE...
Uzmanlar, ameliyat sonrası ölüm oranının; tercihe bağlı ameliyatlarda yüzde 18,9, acil ameliyatlarda yüzde 25,6, apandisit veya fıtık gibi küçük operasyonlarda yüzde 16,3, kalça ya da kolon kanseri ameliyatı gibi büyük operasyonlarda ise yüzde 26,9 olduğunu hesap etti.
Araştırmada ayrıca erkek hastalardaki ölüm oranının (yüzde 28,4) kadınlardan (yüzde 18,2) daha yüksek çıktığı, 70 yaş üzerindeki hastalarda bu oranın yüzde 33,7'ye yükseldiği, 70 yaş altındakilerde ise yüzde 13,9 olduğu görüldü.
Çalışmayı yürüten ekipte yer alan uzmanlardan Aneel Bhangu, "Normalde küçük veya tercihe bağlı ameliyatlar geçirmiş hastalarda ölüm oranının yüzde 1'in altında olmasını bekleriz.
Ancak araştırmamız, Kovid-19 hastalarında bu ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Aslında bu ölüm oranları, salgından önce yüksek risk grubundaki hastalar için rapor edilenlerden bile büyük." değerlendirmesini yaptı.
CORONA VİRÜS SICAKTA YOK OLSA DA İNSAN VÜCUDUNDA YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yaz aylarında sıcak ortamda yok olduğunu ancak, insan vücudunda ise yaşamaya devam ettiğini bildirdi. Çelik, yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında alınan kararların önemli olduğunu söyledi.
Vakalardaki sayıdan ziyade yoğun bakıma alınan hasta sayısında da azalış olduğunu vurgulayan Çelik, bu durumun daha da azalacağını düşündüklerini ifade etti. Yaz aylarında vaka sayısının alt düzeyde seyredeceğini aktaran Çelik, sonbaharda neyle karşılaşılacağının tam olarak bilinmediğini ve bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ancak insanlarda yaşamaya devam eder. İnsan vücudu dışarıdaki sıcaklığı tolere edebilecek özelliğe sahip. İnsanlar yaz geldiğinde kapalı ortamlardan uzak durmaya, daha çok dışarı çıkmaya başlayacak, başka alanlara, dağa, tepeye ve araziye gidecek.
İkincisi ise halkımız hakikaten önerilen kurallara son derece uydu, kendilerine son derece minnettarız. Halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları vaka sayısının azalmasında son derece etken oldu. Siz ne yaparsanız yapın, halkınız kurallara uymaz ve gerekli dikkati, özeni göstermezse başarılı olamazsınız."
Havuzlardan da koronavirüsün bulaşmayacağını anlatan Çelik, "Koronavirüsün klorda yaşaması mümkün değil. Dışkı yoluyla bulaşan hepatit gibi virüsler var o ortamlarda. Özellikle güneş ışığından, ultravioleden, radyasyondan çok kolay inaktif olurlar. Dikkat edilmesi gereken şey insanlar arası temasın engellenmesi. Bilmediğiniz kişilerle çok yakın mesafede durmayın." ifadelerini kullandı.
"AÇIK BÜFENİN KALKMASI GEREKİYOR"
Prof. Dr. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:"Artık açık büfenin kalkması gerekiyor. Tatilcilerin oturdukları masaların, şezlongların temizliğine dikkat edilmeli. Antalya'nın bu sıcağında, güneşte, plajda bu virüsün bir insandan başkasına geçmesi çok mantıklı değil. Eğer öyle olsaydı şu anda hepimizin enfekte olması gerekirdi."
EKONOMİK DESTEK SAĞLANIRSA AŞIYI 6 AYDAN DAHA KISA BİR ZAMANDA ÜRETEBİLİRİZ'
Almanya'da corona virüs aşısı çalışmaları yapan BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin, "Ekonomik destek sağlanırsa aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz" dedi.
Corona virüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Almanya'nın Mainz kentinde bulunan BioNTech araştırma şirketi sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin corona virüs aşısının klinik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, geliştirdikleri aşının laboratuvar testlerinin tamamlandığını ve klinik testler için onay aldığını ifade etti.
Koronavirüste korkutan tablo! 19 milyonu aştı
Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 973 bin 741 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (2 milyon 862 bin 761), Hindistan (1 milyon 967 bin 700), Rusya (871 bin 894), Güney Afrika (529 bin 877), Meksika (456 bin 100), Peru (447 bin 624), Şili (364 bin 723), İspanya (352 bin 847), Kolombiya (345 bin 714), İran (317 bin 483), İngiltere (307 bin 184), Suudi Arabistan (282 bin 824), Pakistan (281 bin 863), Bangladeş (249 bin 863) ve İtalya (248 bin 803) oldu.
Türkiye'de vaka sayısı 236 bin 112'ye ulaştı.
Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Arjantin (220 bin 682), Almanya (214 bin 104), Fransa (194 bin 29), Irak (137 bin 556), Filipinler (119 bin 460), Endonezya (118 bin 753), Kanada (118 bin 187) ve Katar (111 bin 805)."
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 711 bin 622 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 12 milyon 188 bin 295 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 100 bin 493 aktif vaka bulunuyor.
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