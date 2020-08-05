Ankara'da 11 Haziran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" kapsamında, Türkiye, Venezuela'ya 25 adet ventilatör, 100 bin adet cerrahi maske, 50 bin adet N95 maske, 35 bin adet tulum, 200 bin adet eldiven ve 40 bin adet PCR test kiti hibe etti.