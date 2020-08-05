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    • Dünya
    • 05.08.2020 18:27
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    • 05.08.2020 18:36
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    'den Bolivarcı 'ya tıbbi ekipman hibe edildi

    ile Bolivarcı  Cumhuriyeti Hükümeti arasında alanında hibe yapılmasına dair anlaşma 'de yayımlandı. Bu kapsamda Türkiye, Venezuela'ya 25 adet ventilatör, 100 bin adet cerrahi maske, 50 bin adet N95 maske, 35 bin adet tulum, 200 bin adet eldiven ve 40 bin adet PCR test kiti hibe etti.

    Türkiye'den Venezuela'ya hibe

    Venezuela'nın koronavirüs pandemisi ile mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla koruyucu ekipman ve solunum cihazlarından oluşan hibe anlaşması, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes arasında Ankara'da imzalandı.

    Ankara'da 11 Haziran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" kapsamında, Türkiye, Venezuela'ya 25 adet ventilatör, 100 bin adet cerrahi maske, 50 bin adet N95 maske, 35 bin adet tulum, 200 bin adet eldiven ve 40 bin adet PCR test kiti hibe etti.
    Haberler Dünya Türkiye'den Bolivarcı Venezuela'ya tıbbi ekipman hibe edildi
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