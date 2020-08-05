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    • 05.08.2020 22:16
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    • 05.08.2020 22:16
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    , mekiğinin test fırlatışını yaptı

    'li roket ve mekiği üreticisi , Ay ve Mars uzay seferleri için tasarladığı mekiğinin ateşleme sistemini test etti. eyaletinin Brownville kentindeki test platformundan yapılan fırlatışta, yerden 150 metre havalanan mekik yeniden platforma konmayı başardı.

    SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını yaptı

    'li roket ve mekiği üreticisi , Ay ve Mars uzay seferleri için tasarladığı mekiğinin ateşleme sistemini test etti. eyaletinin Brownville kentindeki test platformundan yapılan fırlatışta, yerden 150 metre havalanan mekik yeniden platforma konmayı başardı.

    Bir ana fırlatma roketinin ikinci aşaması olarak kullanılması planlanan ateşleme sistemi, personel ve kargo taşıyan Starship kapsüllerini uzayda hareket ettirmek için kullanılacak.

    Ateşleme sisteminin daha önce yapılan testleri, mekiğin kalkış yapamadan platformda patlamasıyla sonuçlanmıştı.

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