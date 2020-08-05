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    • 05.08.2020 11:07
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    Son dakika: ün bir etkisi daha ortaya çıktı! İyileşen hastalarda...

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip ün yeni etkileri ortaya çıktı. Dünya genelinde 20 milyona yakın kişiye bulaşa koronavirüs, iyileşen hastalarda stres bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi ruhi hastalıklara neden oluyor. Ayrıca virüse yakalanmak utanç duygusunu artırıyor. İşte detaylar….

    İtalya'nın Milano şehrinde yer alan San Raffaele Hastanesinde görevli olan doktorlar, koronavirüs tedavisi gören 402 hastayı, taburcu ettikten sonra takibe aldı. 265'i erkek, 137'si kadın olan bu hastalar, evlerine gittikten bir ay sonra yeniden muayene edildi.

    Yapılan incelemede yarısından fazlasında en az bir psikiyatrik bozukluk olduğu gözlendi. Vakaların yüzde 28'inde travma sonrası stres bozukluğu, yüzde 31'inde depresyon, yüzde 42'sinde anksiyete, yüzde 40'ında uykusuzluk, yüzde 20'sindeyse saplantı bozukluğu (obsesif kompülsif bozukluk) tespit edildi.

    Çalışma ile ilgili bilgi veren hastanenin Psikiyatri ve Klinik Psikobiyoloji Araştırma Birimi Grup Lideri Profesör Francesco Benedetti "Hastalardaki bu ruhsal durumu, bağışıklık sisteminin işleyişindeki farklılıklara bağlıyoruz" dedi.

    Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka bulgu da hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan koronavirüs enfeksiyonu vakalarında görülen psikiyatrik etkilerin hastaneye yatırılmadan, evlerinde tedavi edilen hastalara oranla daha hafif seyretmesi.

    Ayrıca virüs yüzünden yaşanılan sosyal tecrit, başkalarına bulaştırma korkusu, 'koronalı' damgası da hastalarda utanç duygusunu tetikleyip aşırı strese sokabiliyor.

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