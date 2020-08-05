İtalya'nın Milano şehrinde yer alan San Raffaele Hastanesinde görevli olan doktorlar, koronavirüs tedavisi gören 402 hastayı, taburcu ettikten sonra takibe aldı. 265'i erkek, 137'si kadın olan bu hastalar, evlerine gittikten bir ay sonra yeniden muayene edildi.