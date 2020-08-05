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    • 05.08.2020 12:32
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    Son dakika: Beyrut'taki 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtı

    Son dakika haberine göre, 'ın başkenti , ’nda meydana gelen nın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.

    Beyrut Valisi açıkladı: Milyar dolarlık zarar

    , 'nda meydana gelen nın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.

    resmi ajansı NNA'ya açıklama yapan Abbud, dün yaşanan şiddetli patlamanın başkentte neden olduğu maliyete ilişkin ilk kez konuştu.


    Vali Abbud, zararın 3 ila 5 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

    NNA, patlamadan kısa süre önce Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını duyurmuş daha sonra depoda şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

    Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söylemişti.

    Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.


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