Zahir yerel basına yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Beyrut Limanı'nda bulunan şiddetli patlayıcı maddelerin liman ve Beyrut için ciddi bir tehlike oluşturduğuna dair 6 kez yargıya başvurduk." dedi.

Söz konusu patlayıcıların oradan çıkarılmasını talep ettiklerini ancak hiçbir karşılık bulamadıklarını savunan Zahir, patlamanın nedeni için ise uzmanların raporunu beklediklerini ifade etti.