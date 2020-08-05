Lübnan gazetesi korkunç patlamayı manşetine böyle taşıdı!

Patlamayı "Ey Beyrut.!" manşetiyle gören Nida El-Vatan gazetesi ise, olayın sorumlularının Lübnan'ın tüm siyasetçileri olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun sorumlusu siz değil misiniz? Siz insan sınıfından değilsiniz. Siz insanlığın tutulduğu en aşağılık ve tehlikeli salgın hastalıksınız. Siz kötü bir bela ve yaratıksınız."

El-Cumhuriyye gazetesi de olayı "İhmal mi? Saldırı mı? Liman patlaması tüm Lübnan'ı sarstı" başlığıyla manşetten verdi. Gazete ayrıca "Beyrut'ta kapsamlı yıkım" başlığıyla başkentteki yıkımı gözler önüne seren fotoğrafları paylaştı.