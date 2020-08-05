Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1154 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 95 bin 819'a, vaka sayısı da 51 bin 603 artarak 2 milyon 801 bin 921'e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 575 bin 589 vaka ve 23 bin 702 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 970 bin 767 olarak kayda geçti.