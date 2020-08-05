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    • 05.08.2020 21:13
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    • 05.08.2020 21:13
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    lideri 'den 'a taziye mesajı

     lideri , 'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen ya ilişkin taziye mesajı yayımladı. Mesajında Beyrut Limanı'ndaki patlamayı "acı verici bir facia" olarak niteleyen Hamaney, Lübnan halkının acısını paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti.

    İran'dan Lübnan'a taziye mesajı

    lideri , 'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen ya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

    Mesajında Beyrut Limanı'ndaki patlamayı "acı verici bir facia" olarak niteleyen Hamaney, Lübnan halkının acısını paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti.

    Hamaney, "Bu facia karşısında sabır göstermek Lübnan'ın onurlu tarihinde altın bir sayfa olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'ın simgelerinden 'ne büyük bir patlamayla sarsılan Beyrut halkına destek amacıyla Lübnan bayrağı ve destek mesajları yansıtıldı.

    Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne yansıtılan mesajlarda Beyrut kentindeki insanlara "Dualar Beyrut için" yazısıyla destek verildi.

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